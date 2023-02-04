Bolu'da kar nedeniyle mahsur kalan 23 Güney Koreli turist kurtarıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 23 Güney Koreli turist ile 2 tur otobüsü çalışanı, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Tur otobüsüyle Kocaeli'den Beypazarı yönüne giden 23 Güney Koreli turist ile şoför ve muavin, Mudurnu Muratlar köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Tur otobüsü, İl Özel İdaresinden istenen iş makinesinin yardımıyla yaklaşık 3 saatte bulunduğu yerden çıkarıldı.



Taşkesti Jandarma Karakolunda kişisel ihtiyaçları giderilen turistler, ikramın ardından yollarına devam etti.



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