Bolu'da yolcu otobüsündeki ikramlık su kolisinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsündeki ikramlık su kolisinde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince otoyolun Dörtdivan kesiminde yapılan uygulamada, Batman'dan İstanbul'a seyreden yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste jandarma narkotik köpeği "Asır" desteğiyle yapılan aramada, bagajdaki ikramlık su kolisinin içerisinde streçle sarılarak gizlenmiş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, bunun üzerine suç kayıtları bulunan şoför H.Y. (30) ve muavin E.E'yi (20) gözaltına aldı.

Yolcu otobüsünün diğer şoförle yola devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.