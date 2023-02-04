Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Cemal Alpay

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar (Dk. 77 Gökhan Alsan), Eray Ataseven (Dk. 46 Burak Asan), Ngandu (Dk. 63 Berk Yıldız), Safa Kınalı (Dk. 85 Balde), Bregu (Dk. 85 Alex), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Ndlovu

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Kappel, Ahmed Ildız (Dk. 75 Mesut Özdemir), Regattin (Dk. 90+6 Aosman), Hasan Kılıç, Rosario (Dk. 90+ Oğulcan Çağlayan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Görkem Bitin), Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 41 Ngandu (Dyorex Boluspor), Dk. 42 Hasan Kılıç, Dk. 79 Kappel, Dk. 90+4 Görkem Bitin (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Kappel, Dk. 83 Hasan Kılıç, Dk. 87 Mesut Özdemir (Pendikspor), Dk. 87 Gökhan Alsan, Dk. 90+2 Burak Asan (Dyorex Boluspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor, Dyorex Boluspor'u deplasmanda 3-1 yendi.

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