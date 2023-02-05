Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Yarıyıl tatilinin son gününde tabiat parkını tercih eden tatilciler dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandı.

Bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, soğuk havanın etkisiyle park içindeki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Göl çevresinde yürüyüş yapan ve iskelelerde fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi, aileleriyle kızakla kaydı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve jandarma ekipleri, tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.