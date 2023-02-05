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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Koşar

Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Seher Aksoy, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon (Gizem Çerağ Düzeltir)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Asıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Özlem Güven, Fatma Şekerci, Selin Adalı)

Setler: 25-23, 22-25, 12-25, 18-25

Süre: 110 dakika (31, 27, 25, 27 )





BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.





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