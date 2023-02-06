Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BOLU (AA) - Bolu'da vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteklerini sürdürüyor.

Bolu'da vatandaşlar, Bolu Valiliği koordinasyonunda Civril Mahallesi'nde bulunan AFAD Deposunda oluşturulan "Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi"ne adeta akın etti.

Yardımseverler, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, battaniye, kışlık giyecek, bebek bezi ve mama gibi malzemeleri teslim etmek için merkeze geliyor.

Burada bulunan görevliler ve gönüllü vatandaşlar ise depoya getirilen malzemeleri teslim alarak kullanım alanlarına göre sınıflandırıyor.

Ayrı ayrı kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri daha sonra deponun önünde bekleyen tırlara yükleniyor.

İçine yardım malzemesi yüklenen tırların yarın sabah saat 10.00'da deprem bölgesine hareket edeceği öğrenildi.

Yardım çalışmasına katılan Ayça Sönmez, millet olarak çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Kahrolduk. Çok mutsuzuz. Yardım etmek için geldik. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Bir an önce biter inşallah bu. Allah oradakilere sabır versin. Bizim burada ciğerimiz çok yanıyor." şeklinde konuştu.

Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne getirilen malzemeleri ayırmakta görevli olduğunu da dile getiren Sönmez, "Burada kıyafetleri ayırıyoruz. Çocuk, bebek, kadın, erkek hepsini ayırıyoruz. Bu şekilde onlara yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah yardımımız onlara ulaşır." dedi.

Yardım malzemelerini paketlemede görev yapan Gökhan Koşer de çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.





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