Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine ekiplerin sevki sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'dan arama kurtarma çalışmalarına destek verecek ekipler deprem bölgesine gönderiliyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bölgeye personel ve araç sevkiyatının sürdüğü anlatılan açıklamada, "Bolu AFAD'dan 2 tam donanımlı kurtarma aracı ile 9 arama ve kurtarma personelinin Adana'ya intikali tamamlanmıştır. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine bağlı 2 kurtarma aracı ve 5 JAK ekibi, Hatay' intikal halindedir. İl Özel İdaresinde görevli 5 çekici tır, 16 kamyonet, 2 öncü araç, 8 ekskavatör ve 3 loder ile 40 personel, Sağlık İl Müdürlüğü'nden 8 ambulans ve 6 UMKE aracı, 46 doktor, 1 ebe, 4 hemşire, 36 sağlık teknikeri, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 13 araç, 58 personel bölgeye gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarında çalışan personelin oluşturduğu arama kurtarma ekiplerinin de Valilik koordinesinde bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda, Bolu Belediyesi'nden 11 araç, 33 personel, İHH'dan 3 kurtarma aracı ve 16 kişilik kurtarma ekibi, Kızlay'dan 1 araç, sosyal hizmetlerden 2 araç, 2 şoför ve 8 psikososyal destek personeli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 2 teknik personel, DSİ'den 6 personel ile 4 araç, MEB AKUB'dan 2 araç ve 11 kişilik ekip, itfaiyeden 1 kurtarma aracı, 3 personel, CEKUT'dan 2 araç ve 11 personel, 56 AFAD gönüllüsü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 18 araç ile 36 personel deprem bölgesinde görevlendirildi.

- Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada da Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK’lardan oluşan, içinde sahra hastanesinin de bulunduğu 36 araç ve 177 personelin ilk etapta bölgeye sevk edildiği anımsatıldı.

Valiliğin koordinasyonunda, ilçe belediyeleri, özel şirket ve hayırsever iş insanlarının, hiçbir çağrıya gerek kalmaksızın imkanları ölçüsünde temin ettikleri iş makinası ve çeşitli büyüklüklerdeki 64 aracın bölgeye gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaelili hemşehrilerimiz tarafından dile getirilen yardım yapma talepleri doğrultusunda, Valiliğimizce ayni yardım toplanma yeri olarak belirlenen İzmit ilçemizdeki eski Carrefour binasına teslim edilen 58 koli giysi, 19 bin 811 yorgan-battaniye, 2 bin 69 mont-polar, 266 elektrikli ısıtıcı, 101 çift ayakkabı-bot, 80 koli gıda, 35 paket çocuk bezi, 120 çadır ve diğer yardım malzemeleri 20 tıra yüklenerek depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. AFAD Başkanlığı tarafından bildirilen hesap numaralarına ise 1 milyon 785 bin lira nakdi yardım yapılmıştır."

- Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre de kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgülteri ve gönüllü iş insanlarının desteğiyle deprem bölgesine 328 personel, 14 ekskavatör yükleyici, 27 tır ve kamyon, 10 ambulans, 2 itfaiye ve 43 muhtelif araç gönderildi.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği, depremden etkilenen illere yardım ve destek ekiplerinin gönderilmeye devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zonguldak Belediyesinden 6 personel, 1 içme suyu tankeri, 1 itfaiye aracı, Türkiye Taşkömürü Kurumunda görevli 236 personel, 14 araç ve 1 dinlenme tırının yanı sıra gönderilen yardım ve ekipler şu şekilde sıralandı:

"AFAD 18 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 araç. İl Sağlık Müdürlüğü 68 personel, 2 UMKE ekibi, 11 ambulans, 1 acil müdahale aracı, 2 araç. İl Jandarma Komutanlığı 95 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği. İl Özel İdaresi 2 teknik personel, 1 araç. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi 22 personel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 9 personel, 3 araç. Karadeniz Ereğli Belediyesi 10 personel, 1 itfaiye aracı. Çaycuma Belediyesi 4 personel, 1 itfaiye aracı. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. 2 personel, 1 jeneratör. Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği 5 personel, 1 araç."

- Sakarya

Depremin ardından çalışmalarını başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 54 araç, 124 personel ve 3 arama-kurtarma köpeği ile 11 tır ve 3 kamyon yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

İl Sağlık Müdürlüğü de 226 doktor, sağlık ve UMKE görevlisi ile 9 ambulans ve 1 tır tıbbı yardımı sevk etti.

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK), 11 personelle arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.