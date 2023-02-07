Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine ekiplerin sevki sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine ekiplerin sevki sürüyor

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine ekiplerin sevki sürüyor

BOLU (AA) - Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'dan arama kurtarma çalışmalarına destek verecek ekipler deprem bölgesine gönderiliyor.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bölgeye personel ve araç sevkiyatının sürdüğü anlatılan açıklamada, "Bolu AFAD'dan 2 tam donanımlı kurtarma aracı ile 9 arama ve kurtarma personelinin Adana'ya intikali tamamlanmıştır. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine bağlı 2 kurtarma aracı ve 5 JAK ekibi, Hatay' intikal halindedir. İl Özel İdaresinde görevli 5 çekici tır, 16 kamyonet, 2 öncü araç, 8 ekskavatör ve 3 loder ile 40 personel, Sağlık İl Müdürlüğü'nden 8 ambulans ve 6 UMKE aracı, 46 doktor, 1 ebe, 4 hemşire, 36 sağlık teknikeri, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 13 araç, 58 personel bölgeye gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarında çalışan personelin oluşturduğu arama kurtarma ekiplerinin de Valilik koordinesinde bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda, Bolu Belediyesi'nden 11 araç, 33 personel, İHH'dan 3 kurtarma aracı ve 16 kişilik kurtarma ekibi, Kızlay'dan 1 araç, sosyal hizmetlerden 2 araç, 2 şoför ve 8 psikososyal destek personeli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 2 teknik personel, DSİ'den 6 personel ile 4 araç, MEB AKUB'dan 2 araç ve 11 kişilik ekip, itfaiyeden 1 kurtarma aracı, 3 personel, CEKUT'dan 2 araç ve 11 personel, 56 AFAD gönüllüsü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 18 araç ile 36 personel deprem bölgesinde görevlendirildi.

- Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada da Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK’lardan oluşan, içinde sahra hastanesinin de bulunduğu 36 araç ve 177 personelin ilk etapta bölgeye sevk edildiği anımsatıldı.

Valiliğin koordinasyonunda, ilçe belediyeleri, özel şirket ve hayırsever iş insanlarının, hiçbir çağrıya gerek kalmaksızın imkanları ölçüsünde temin ettikleri iş makinası ve çeşitli büyüklüklerdeki 64 aracın bölgeye gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaelili hemşehrilerimiz tarafından dile getirilen yardım yapma talepleri doğrultusunda, Valiliğimizce ayni yardım toplanma yeri olarak belirlenen İzmit ilçemizdeki eski Carrefour binasına teslim edilen 58 koli giysi, 19 bin 811 yorgan-battaniye, 2 bin 69 mont-polar, 266 elektrikli ısıtıcı, 101 çift ayakkabı-bot, 80 koli gıda, 35 paket çocuk bezi, 120 çadır ve diğer yardım malzemeleri 20 tıra yüklenerek depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. AFAD Başkanlığı tarafından bildirilen hesap numaralarına ise 1 milyon 785 bin lira nakdi yardım yapılmıştır."

- Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre de kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgülteri ve gönüllü iş insanlarının desteğiyle deprem bölgesine 328 personel, 14 ekskavatör yükleyici, 27 tır ve kamyon, 10 ambulans, 2 itfaiye ve 43 muhtelif araç gönderildi.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği, depremden etkilenen illere yardım ve destek ekiplerinin gönderilmeye devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zonguldak Belediyesinden 6 personel, 1 içme suyu tankeri, 1 itfaiye aracı, Türkiye Taşkömürü Kurumunda görevli 236 personel, 14 araç ve 1 dinlenme tırının yanı sıra gönderilen yardım ve ekipler şu şekilde sıralandı:

"AFAD 18 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 araç. İl Sağlık Müdürlüğü 68 personel, 2 UMKE ekibi, 11 ambulans, 1 acil müdahale aracı, 2 araç. İl Jandarma Komutanlığı 95 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği. İl Özel İdaresi 2 teknik personel, 1 araç. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi 22 personel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 9 personel, 3 araç. Karadeniz Ereğli Belediyesi 10 personel, 1 itfaiye aracı. Çaycuma Belediyesi 4 personel, 1 itfaiye aracı. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. 2 personel, 1 jeneratör. Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği 5 personel, 1 araç."

- Sakarya

Depremin ardından çalışmalarını başlatan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 54 araç, 124 personel ve 3 arama-kurtarma köpeği ile 11 tır ve 3 kamyon yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

İl Sağlık Müdürlüğü de 226 doktor, sağlık ve UMKE görevlisi ile 9 ambulans ve 1 tır tıbbı yardımı sevk etti.

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK), 11 personelle arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BOLU&#039;DA, MEYHANEDE SİLAHLI &#039;HESAP&#039; KAVGASI 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU'DA, MEYHANEDE SİLAHLI ...
Bolu'da, meyhanede silahlı 'hesap' kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da, meyhanede silahlı 'hesap' kavgası: 5 yaralı
Bolu'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
(Görüntülü)BOLU DAĞI&#039;NDA KAR YAĞIŞI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
Bolu ve Bartın'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Bolu ve Bartın'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.