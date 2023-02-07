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Bolu'daki off-road tutkunları, 30 arazi aracıyla deprem bölgesine hareket etti

AA

Bolu'daki off-road tutkunları, 30 arazi aracıyla deprem bölgesine hareket etti

BOLU (AA) - Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (BOLOFF) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalara destek vermek için 30 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmek için yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarılması amacıyla yurt genelinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda BOLOFF üyeleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan deprem bölgelerine gitmek ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı.

Kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek araç gereçleri ile zorlu arazi şartlarında ilerleyebilen araçları olan BOLOFF üyeleri, bölgeye ulaştıklarında verilen görevleri en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışacak.

BOLOFF Başkanı Burhan Turan, gazetecilere, Hatay'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "İçimiz yanıyor. İçi yananlara yardımcı olmaya gidiyoruz. Biz bu acıları çektik. Daha fazla insan çekmesin istiyoruz. Bir nebze faydamız olsun diye BOLOFF olarak 30 araçla yola çıkıyoruz." dedi.

Yanlarında inşaat mühendisleri grubunun da olduğunu anlatan Turan, "Orada kurumlarla koordine içinde olacağız. Hedefimiz ulaşılamayan yerlere ulaşmak. Arazi araçlarımızla farklı yöntemlerle doğayı aşabiliyoruz. Devletimiz nerede çalışmamıza izin verirse orada görev alacağız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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