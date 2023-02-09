Depremde hayatını kaybeden biri bebek 4 kişinin cenazesi Bolu'da toprağa verildi

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde vefat eden biri bebek 4 kişinin cenazeleri Bolu'da defnedildi.

Yaşanan deprem esnasında Hatay'da bulunan ve yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkartılan Gülten Ankara Güven ve kızı Zeynep Asya Güven Bolu'nun Mudurnu ilçesine getirildi.

Anne kız, Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından ilçe kabristanına toprağa verildi.

Cenaze törenine Güven ailesinin akraba ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç ve ilçe sakinleri katıldı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra turizm rehberi olmak için Adıyaman'da eğitim alan İmran Aydoğdu da konakladığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

Otelin enkazından cenazesi çıkartılarak Bolu'ya getirilen Aydoğdu için Sümer Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Aydoğdu'nun cenazesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda Bolulunun katıldığı cenaze namazının ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Ailesi ile birlikte ziyarete gittiği Adıyaman'da depremde ölen 1,5 yaşındaki Yusuf Yavuz için de Dörtdivan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Yusuf bebeğin cenazesi, Dörtdivan Çavuşlar Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığına defnedildi.





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