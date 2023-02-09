Düzce, Bolu ve Kocaeli'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için ekmek üretiyor

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DÜZCE/BOLU/KOCELİ (AA) - Düzce, Bolu ve Kocaeli'de meslek liselerinde, öğretmen ve öğrencilerin fırın atölyelerinde ürettiği binlerce ekmek depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için yurdun dört bir yanında başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan "fırın atölyesi"nde buluşan gönüllülerin çıkardığı günlük 15 bin roll ekmek, Valilik koordinasyonunda Düzce'nin eşleştirildiği Gaziantep iline gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, AA muhabirine, Düzce'nin depremi çok iyi bilen kent olduğunu ve kenetlenerek deprem bölgesine yardım ettiklerini söyledi.

Kırbaç, şu anda mevcut ham madde ve unu kullanarak çalışmayı sürdürdüklerini aktararak, "Gerekli ihtiyaçları hem valiliğimiz hem de vatandaşlarımızın bağışlarıyla takviye ediyoruz. İhtiyaç olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından paketlenmiş unlu mamullerin de yapıldığına değinen Kırbaç,"Burada güzel işbirliği ve seferberlik var. Öğrenci, öğretmen ve velililerimiz dönüşümlü çalışma yapıyor. Günlük üretim hiç durmuyor. Özellikle öğrencilerimizin bu sürecin içerisinde olması çok önemli. Hep birlikte bu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Gönüllü velilerden Melek Akhançer, depremzedeler için ekmek üretileceğini duyunca gönüllü olarak çalışmalara katıldığını anlattı.

Öğrenci Nazlı Akhançer de annesi ile üretime katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenci Sudenur Çarıkçı, deprem bölgelerine gönderilen gönüllü olarak üretime katkıda bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

- Bolu'dan günde 30 bin roll ekmek yola çıkıyor

Bolu İzzet Baysal Abant Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde gönüllü öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde her gün 30 bin adet ekmek pişiriyor.

Kolilere yerleştirilen ekmekler, deprem bölgesine giden araçlara yükleniyor.

Lise öğrencisi Sena Bektaş, enkaz altında kalanlar için çok üzüldüğünü, onun için yardıma geldiğini anlattı.

Üretime katılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Emre Kaya, depremzedelere geçmiş olsun dileğini iletti.

- Kocaeli'de lise öğrencileri ekmek üretiyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ekmekler deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Okul müdürü Ufuk Aydeyer, deprem bölgesinde gıda ve beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde üretim atölyelerinde ekmek yaptıklarını kaydetti.

Tam kapasiteyle çalıştıklarında günde 15 bin ekmek üretebildiklerine değinen Aydeyer, okullar tatil olmasına rağmen öğrencilerin, öğretmenlerin, hatta mezun öğrencilerin hizmet verdiğini vurguladı.

- "Buraya geldiğim için en çok babam mutlu"

11. sınıf öğrencisi Hanife Şevval Merttürk, depremden etkilenen insanlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Okulda ekmek ürettiklerini ve paketleme yaptıklarını anlatan Merttürk, "Onların acısını biz de yaşıyoruz. Buraya geldiğim için en çok babam mutlu. 'Biz de bunları yaşamıştık şimdi, senin yardım etmen beni de çok mutlu ediyor' diyor." ifadesini kullandı.





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