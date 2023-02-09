Bolulu hayvanseverler deprem bölgesindeki can dostlarını unutmadı

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BOLU (AA) - Bolu'da hayvanseverler, deprem bölgelerindeki sahipsiz hayvanlar için mama ve taşıma kabı gönderdi.

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yapılan insani yardımların yanı sıra can dostları hayvanları da unutmadı.

Dernek üyeleri topladıkları kedi köpek mamaları, kuş yemleri ve taşıma kaplarını AFAD tarafından Bolu Valiliği önüne kurulan yardım çadırına getirerek teslim etti.

BOLHAYKO Başkanı Ayşe Atılgan, AA muhabirine, Türk milletine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Enkazdan sağ çıkan her insan için sevindiklerini belirten Atılgan, buna rağmen bölgedeki çoğu sahipsiz kalan hayvanların unutulmaması için mama topladıklarını söyledi.

Atılgan, yardım malzemelerinin yanına hayvanlar için de bir miktar mama koyulması önerisinde bulundu.

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