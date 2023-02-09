Bolu'da gönüllüler, kış ortasında her şeyini kaybeden depremzedeleri sıcak tutmak için çabalıyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ve Yeniçağa ilçesinde yardımseverler, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kış aylarında yuvalarını kaybeden vatandaşlara kışlık kıyafet ve battaniye üretiyor.

Dörtdivan Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında anaokulu içinde hazırlanan atölyeye gelen kadınlar depremzedeler için polar, eşofman takımı ve bere gibi kışlık kıyafetler dikiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Dörtdivan ilçesine 22 yıl önce gelin olarak gelen 60 yaşındaki Emine Aydoğan ile 17 yıl önce gelin olan 52 yaşındaki Emine Erdini de çalışmalara katılıyor.

Erdini, AA muhabirine, yakınlarının da depreme yakalandığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Hatay ve Reyhanlı'daki aile ve yakınlarının iyi olduklarını anlatan Erdini, bazı yakınlarından ise hala haber alamadıklarını, enkaz altındaki herkese bir an önce ulaşılması için dua ettiklerini dile getirdi.

Aydoğan da ilçede yaşayan kadınların depremzedeler için bir araya geldiğini belirterek, Antakya ve Reyhanlı'da yaşayan bazı yakınlarından haber alamadığını aktardı.

Ağabeylerinin enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulduklarına değinen Aydoğan, enkazda kalanların bir an önce ailelerine kavuşması temennisinde bulundu.

Ev hanımı Melek Şener de depremzedeler için ellerinden ne gelirse yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "En ufak desteğimiz bile onlar için çok büyük. Kalan parçaları değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta buradan deprem bölgesine giden araçlara yapabildiğimiz kadar poğaça, börek, gözleme gibi kolay bozulmayacak şeyler yapıp gönderiyoruz." diye konuştu.

- Tekstil atölyesi depremzedelere battaniye hazırlıyor

Yeniçağa ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi de depremin yanı sıra soğuk hava şartlarıyla mücadele eden vatandaşlar için battaniye üretmeye başladı.

Depremzedeler için işbaşı yapan atölye çalışanları, deprem bölgesinde kullanılmak üzere battaniye üretimine başladı.

Hayırseverlerin getirdiği kumaşlardan hazırlanan ürünler, AFAD koordinesinde depremden etkilenen illere ulaştırılıyor.





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