Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Bolu ve Düzce'de defnedildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU/DÜZCE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, Bolu ve Düzce'de toprağa verildi.

Depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında yaşamını yitiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51) ile eşi Ebru (46) ve kızı Sena Yılmaz'ın (15) cenazeleri, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey Köyü Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazını, Ebru Yılmaz'ın İsviçre'de din görevlisi olarak çalışan ağabeyi Ersoy Antepli kıldırdı.

Cenaze törenine, Yılmaz ailesinin yakınlarının yanı sıra Yeniçağa Kaymakamı Bilal Çelik, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Yılmaz çiftinin enkazdan yaralı olarak çıkarılan oğulları Alperen Yılmaz'ın tedavisinin Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri de Düzce'de toprağa verildi.

Özel bir yazılım firmasında çalışan Enes (29), eşi Gülşah (27) ile çocukları Ege (5), Masal (4) ve Alaz Kurt'un (2) cenazeleri, Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyüne getirildi.

Akçakoca Merkez Camisi'nde İlçe Müftüsü Ahmet Kuru'nun öğle vakti kıldırdığı namazın ardından cenazeler, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.