Bolu'da depremzedelere yardım taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde deprem bölgesine yardım taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İstanbul'dan bölgeye yardım malzemesi taşıyan Alparslan Güzel idaresindeki 34 FJS 217 plakalı tırın dorsesinde otoyolun Dörtdivan mevkisinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Dörtdivan ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yardım malzemelerinin bir kısmı hasar görürken, sağlam olanlar başka bir araca yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.



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