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Bolu Valiliğinden "belediyenin askıda konserve kampanyasının Valilikçe durdurulduğu iddiası"na yalanlama

AA

Bolu Valiliğinden "belediyenin askıda konserve kampanyasının Valilikçe durdurulduğu iddiası"na yalanlama

BOLU (AA) - Bolu Valiliği, "belediyenin askıda konserve kampanyasının Valilikçe durdurulduğu iddiası"nın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından "askıda konserve kampanyasının Valiliğin tehdit ve talimatları doğrultusunda durdurulduğu"na dair paylaşımına istinaden bazı ulusal ve yerel basın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası ülke genelinde ayni ve nakdi bağışların AFAD Başkanlığı koordinesinde illerde valilikler tarafından toplanmaya başlandığı aktarılarak, devletin tüm resmi kurumlarının ve Valiliğin duyurularına rağmen Bolu Belediye Başkanlığının daha önceki yardım toplama faaliyetlerinde olduğu gibi izin almadan mevzuata aykırı yardım toplama faaliyeti yürüttüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

Belediyenin askıda konserve kampanyasının Valilikçe durdurulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz genelinde 12 Şubat'a kadar milli yas ilan edildiği dayanışma ve yardımlaşmanın en üst düzeyde olması gereken hassas bir dönemde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendi şahsi hesabından Valiliğimizin santral telefonunu hedef göstererek, Valiliğimizin tehdit ve talimatları doğrultusunda 'askıda konserve' kampanyasını durdurdukları yönündeki iddiaları tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca yardım kampanyalarında suistimallerin önüne geçilmesi ve toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine düzgün, şeffaf denetlenebilir şekilde ulaştırılmasının başta 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat gereği olduğu aktarılan açıklamada, "Valiliğimizce yapılan uygulama; mevzuata aykırı, denetimden uzak şeffaf olmayan, izinsiz gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetinin Valiliğimizin koordinesinde yapılmasına ilişkin uyarıdan ibaret olup başka bir niyet taşımamaktadır. Ayrıca birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu konunun gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde kamuoyuna sunulmasının üzüntüsünü yaşamaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, afetzedelere yardım için seferber olan vatandaşlara teşekkür edilerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

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