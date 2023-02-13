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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da yardım kolilerinden çıkan duygusal notlar depremzedelere moral oluyor

AA

Bolu'da yardım kolilerinden çıkan duygusal notlar depremzedelere moral oluyor

BOLU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere Bolu'dan gönderilen yardım kolilerine her yaştan insan duygu yüklü notlar bırakıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Valilik ve AFAD koordinesinde 17 Temmuz Spor Salonu'nda tasnif edilen yardım paketlerinin içinden zaman zaman duygulandıran hediyeler ve notlar da çıkıyor.

AFAD'ın Çivril Mahallesi'nde bulunan depoda toplanan kolileri düzenleyen ekipler, bebe bisküvisinin üzerine yapıştırılmış ve gıda kolisinin içerisine konan notlar buldu.

10 yaşındaki yardımsever Metehan Baylav, bebe bisküvisinin üzerine yapıştırdığı notunda, "Çok üzgünüm ama olanların hepsini atlatacağınıza inanıyorum. Çok zor günler geçirdiğinize eminim. Televizyonlarda sizleri izlerken çok üzülüyorum. Size Bolu'dan elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Size bazı oyuncaklarımı ve bebe bisküvisi yolladım. Umarım afiyetle yersiniz. Babamın cep telefonu numarasını yazdım. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni arayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Bırakılan başka bir notta ise şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazılır, nasıl yazılır bilmiyorum. Kelimeler sanki öksüz, yetim, dilsiz ve sağır. Türkiye'nin ciğeri yanıyor. O kadar çok kitap, romanlar, şiirler okursun ama içi ezim ezim ezen gözlerinden dökülen yaşları yazamazsın. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Müslüman kardeşlerim, biz Türkiye olarak o kadar güzel aileyiz ki en az zarar ve en düşük kayıplarla daha dikkatli, daha duyarlı, daha düzgün insan olacağız. Annem, iyiliğin, hayrın büyüğü küçüğü olmaz der. Sağlıcakla kalın. Sizi çok seviyorum ülkemin en değerli insanları."

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