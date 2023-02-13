Bolu ve Karabük'te komandolardan depremzedelere destek

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BOLU/KARABÜK (AA) - Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan komandolar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan yardımların bölgeye gönderilmesine destek oluyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Valilik tarafından başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

AFAD'ın Çivril Mahallesi'nde bulunan deposuna vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar, komandolar tarafından araçlardan indirilerek, depoya yerleştiriliyor.

Daha sonra ayrıştırılan yardım malzemeleri kolilere yerleştiriliyor. Komandolar tarafından araçlara yüklenen yardım kolileri, depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderiliyor.

Bolu'dan depremden etkilenen bölgelere şu ana kadar, 351 araçla 274 bin 158 gıda kolisi, 955 bin 940 paket su, 1 milyon 231 bin 153 kilogram odun, 8 bin 594 ısıtıcı, 13 bin 879 çift bot, 38 bin 628 koli kıyafet, 11 bin 484 battaniye, 230 çadır ve 26 yaşam konteyneri gönderildi.

Deprem bölgesinden Bolu'ya ise 1546 afetzede geldi. Bunlardan 219'u otellere, 96'sı kamu misafirhanelerine yerleştirilirken, diğerleri yakınlarının yanında konaklıyor.

Öte yandan Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının deprem bölgesinde görevlendirilen ekiplerle vatandaşların hizmetinde olduğu bildirildi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı köylerde depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek ve gelen yardımları dağıtmak amacıyla çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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