Bolu'da orman köylüleri depremzedelere 52 ton yakacak odun gönderdi

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BOLU (AA) - Bolu'da orman köylüleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile 52 ton yakacak odun yardımı yaptı.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte Saççılar köyü sakinleri, kış şartlarında evlerini yitiren depremzedelere imeceyle yakacak odun topladı.

Köylüler, kar yağışı altında kesim yaparak çuvallara doldurdukları odunları traktörlerle kent merkezine taşıdı. Burada tırlara yüklenen yaklaşık 25 ton odun, deprem bölgelerine sevk edildi.

Yeniçağa ilçesi sakinlerinden bazıları evlerindeki bazıları da ormandan kestikleri odunları çuvallayarak ilçe merkezinde tıra yükledi.

Yeniçağa Kaymakamlığı koordinasyonunda toplanan 27 ton yakacak depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıktı.



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