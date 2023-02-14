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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'dan 144 gönüllü kamu personeli deprem bölgesine gitti

AA

Bolu'dan 144 gönüllü kamu personeli deprem bölgesine gitti

BOLU (AA) - Bolu'dan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle imam hatip, öğretmen, akademisyenler, AFAD ve diğer kamu personelinden oluşan 144 gönüllü deprem bölgesine gönderildi.

AFAD Bolu İl Müdürlüğü önünden gönüllü kamu personelini taşıyan otobüsler hareket etmeden önce Bolu Valisi Erkan Kılıç, otobüslere girerek tüm gönüllülere yaptıkları davranış nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını vurgulayan Kılıç, bu durumda kendi isteği ile deprem bölgesine giden herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade etti.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin büyük bir afet ve acıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bu acı karşısında ülke olarak herkes seferber. Bolu olarak biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımız hemşerilerimiz elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor." diye konuştu.

Deprem bölgesinde gönüllülere de ihtiyaç olduğunu ifade eden Kılıç, "Kamu görevlileri olarak burada 144 tane bölgeye giderek oradaki kardeşlerimize yardımcı olacaklar. Onların acısını ve sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalışacaklar. Daha önce bekçilerimiz gitti. Polislerimiz gitti. Öğretmenlerimiz gitti. Tüm kamu kurumlarında personelleri biz bölgeye gönderiyoruz. Yolları açık olsun." dedi.

Daha sonra kamu görevlilerini Hatay'a taşıyacak otobüsler Vali Kılıç ve protokol görevlileri tarafından uğurlandı.



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