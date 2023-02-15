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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazın karanlığından kurtulan kadın hikayesini anlattı

AA

Enkazın karanlığından kurtulan kadın hikayesini anlattı

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve enkaz altında 9 saat kalan 55 yaşındaki Figen Zorba, kurtuluş anını anlattı.

Figen Zorba, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, 11 binadan oluşan Mavi Konutlar'daki 4 katlı apartmanın birinci katında eşi Mahmut Çetin Zorba ile depreme yakalandı.

Apartmanın yıkıntıları arasından 9 saat sonra kurtarılan Zorba, ilk tedavisinin ardından çocuklarının yardımıyla Bolu'ya geldi.

Kalçasında çıkık olan Zorba, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde ameliyat oldu ve tedavisi hastanede sürüyor.

- "Perdeden akan suları emerek bir süre idare ettim"

Zorba, AA muhabirine, mezarda kalmanın nasıl bir şey olduğunu enkazda yaşadığını dile getirerek, yıkıntıların altından hiç kurtulamayacağını düşündüğünü anlattı.

Apartmanlarındaki çoğu kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zorba, "Diğerleri de onları kurtarmaya çalışıyordu. Çok kötüydü, daha fazla ne böyle kötü olabilir bilmiyorum. Hava kararsaydı bir daha kurtulmayacağımdan emindim." dedi.

Zorba, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, "Orada küçük delik vardı. Önce elini uzattı, ben de elimi uzattım. Gözleri ışıl ışıl bakıyordu, 'Abla seni oradan kurtaracağım. Korkma kurtaracağım.' dedi ama onun da riski vardı. Kendi hayatını tehlikeye attı. 'Korkma abla kurtaracağım.' dedi ve kurtardı da." şeklinde konuştu.

Deprem öncesinde eşi ile deprem olsa ne yapacakları konusunda hazırlıklar yaptıklarını da anlatan Zorba, şunları kaydetti:

"Direkt yatağın kenarına çöktüm. Üzerime kolon devrilmiş. Yatağın ucuna dayanıp kalmış. Yatakla benim aramdaki mesafe oydu. Arkadan da gardıroplar üzerime devrilmiş. Kolonun üzerine devrildiği için orada üçgen oluştu. Orada kalabildim. Çok soğuk ve yağmur yağıyordu. Perdeden akan suları emerek bir süre idare ettim, ağızım kuruyordu. Bu sayede susuzluğumu gidermeye çalıştım."

- "Birinci katın üzerine çıktığımda diğer katların olmadığını gördüm"

Eşiyle depreme yakalanan Mahmut Çetin Zorba (75) ise eşinin kendisini uyandırdığını, eşinin yatağın bir tarafına kendisinin ise camın olduğu tarafa yattığını, sarsıldıklarını, yıkımın olduğunu kaydetti.

Depremin durmasının ardından eşine seslendiğini aktaran Zorba, "Eşim 'Bir şeyim yok.' dedi, ben de 'Yok.' dedim. Ben enkazdan dışarıya çıktım. Birinci katın üzerine çıktığımda diğer katların olmadığını gördüm. Yan tarafa doğru kaymıştı." dedi.

Zorba, enkazın altında kalan eşine elini uzattığını, el ele tutuştuklarını anlatarak, yardım istenmek için enkazdan indiğini, gelen bir kişinin yandaki binanın enkaz üzerine devrilme riskine rağmen kendi hayatını riske atarak eşini kurtardığını, eşinin tam enkazdan çıktığı anda ikinci depreme yakalandıklarını belirtti.

Hastanede tedavisi süren eşinin yanından ayrılmayan Zorba, eşi ve kendisinin Bolu halkına minnettar olduğunu, kendilerine Bolu halkının ailesi gibi sahip çıktığını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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