Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 81 AV 861 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılan ve vücudunda kırıklar bulunduğu belirlenen Mehmet Ö, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yapılmasını talep etti.

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