Bolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyor

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BOLU (AA) - Bolu'da gönüllü öğretmen ve vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek kente gelen afetzedeler için kıyafet hazırlıyor.

Depremin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir araya gelen öğretmen ve vatandaşlar, İzzet Baysal Meslek Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan atölyede dikiş makinelerinin başına geçti.

Gönüllülerin diktiği kıyafetler, deprem bölgesinden kente gelen afetzedelere ulaştırılıyor.

Merkez müdürü Muhammet Anbarcı, AA muhabirine, depremin ardından hemen çalışmalara başladıklarını söyledi.

Depremzedeler için kıyafet dikmeye karar verdiklerini dile getiren Anbarcı, "Üretimimiz devam ediyor. Malzemeleri sponsorlarımız aracılığı ve aramızda topladığımız yardımlarla temin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anbarcı, gönüllüler arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu aktararak, "Bu işten anlayan anlamayan herkes üretim için seferber oldu." dedi.

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