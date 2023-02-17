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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'dan 37 AFAD gönüllüsü Kahramanmaraş'a gönderildi

AA

Bolu'dan 37 AFAD gönüllüsü Kahramanmaraş'a gönderildi

BOLU (AA) - Bolu'dan 37 AFAD gönüllüsü, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a gitti.

AFAD gönüllüleri, Vali Erkan Kılıç tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünden otobüsle bölgeye uğurlandı.

Vali Kılıç, ülke olarak büyük bir acı yaşandığını söyledi.

Depremin ardından herkesin seferber olduğunu belirten Kılıç, "Bizler de maddi ve manevi elimizden gelen desteği göstermeye çalışıyoruz. Geçmiş olsun, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenabıhak böyle afetlerle inşallah bizi bir daha karşılaştırmaz." diye konuştu.

Kılıç, Türk milletinin zor günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğine değinerek, gönüllülere şöyle seslendi:

"Geçmiş deneyimlerimiz, tarihimiz bize bunu hep göstermiştir. İnşallah orada kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa dindireceksiniz. Allah, yolunuzu açık etsin. Allah, güç kuvvet versin. Sizler buradaki ailenizi bırakıp oradaki kardeşlerimize yardıma koşuyorsunuz. Büyük bir fedakarlık örneği gösteriyorsunuz."

Vali Kılıç, deprem sürecinde Bolu'dan 550 gönüllünün bölgeye gittiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra AFAD gönüllülerini taşıyan otobüs, bölgeye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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