Düğünde torununa takmak için aldığı altını depremzedelere bağışladı

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BOLU (AA) - Bolu'da 80 yaşındaki Hasan Sertçelik, düğünde torununa takmak için aldığı altını bozdurarak parasını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gönderdi.

Depremzedelere destek olmak isteyen Sertçelik, torunu için aldığı altını bozdurup parasını Yeniçağa Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim etti.

Açıklama yaparken duygulanan Sertçelik, bu zor günlerde depremzedelere destek vermek istediğini söyledi.

Sertçelik, depremzedelerin zor durumda olduğunu belirterek, "Ben de emekli maaşımdan biriktirerek torunuma düğününde takmak için aldığım altını bozdurup depremzedelere gönderdim. Bunu bir insanlık görevi olduğunu düşünerek yaptım. Allah kabul etsin." dedi.

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