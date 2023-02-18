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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı düzenlendi

AA

Bolu'da, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Kılıç, Bolu'nun bir deprem şehri olduğunu belirtti.

Bütün paydaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda, olası bir afet öncesinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Kılıç, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını hatırlattı.

Kılıç, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bolu'dan şu ana kadar 450'nin üzerinde yardım malzemesi yüklü tırın, depremzedelere ulaştırıldığına işaret eden Kılıç, kentten deprem bölgesine kamu ve özel sektörden 2 bin 400'den fazla personelin gittiğini belirtti.

Kılıç, Bolu'dan deprem bölgesinde gönderilen 350 iş makinasının halen çalışmalara destek verdiğini vurgulayarak, Bolu'nun deprem bölgesindeki yaraları sarma noktasında, her türlü desteği vermeye devam ettiğini bildirdi.

-"Binalarımızı afete dayanaklı hale getirmek zorundayız"

Vali Kılıç, bu depremlerden dersler çıkarılması gerektiğini kaydederek, "Bina eski mi değil mi? Bina deprem mevzuatına uygun mu? Bu hususlar son derece önemli. Herkes nasıl bir binada yaşadığını, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmeli. Oturdukları bina güven vermiyorsa, yaptırdıkları testler eğer risk taşıyorsa, o binaların yenilenmesi gerekiyor. Ders çıkarak, hep beraber ülkemizi, evlerimizi ve binalarımızı afete dayanaklı hale getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Vali Kılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarının son derece önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Burada yerel yönetimlerin, kentsel dönüşüm anlamında çalışmalar yapmalaya başlaması gerekiyor. Yerel yönetimlerin, olası bir afet durumunda yıkılabilecek binalar konusunda çalışmalara mutlaka başlaması gerekiyor. Bu çalışmaların ülke çapında yapıldığını biliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, belediyelerimiz, İl Özel İdare ekipleri hep beraber mutlaka bizim yapı stoklarımızı gözden geçirip, kamu binalarıyla beraber bunlarla ilgili çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor."

Toplantıya, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hakan Alparslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

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