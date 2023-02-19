Boluspor ile Düzcespor, depremzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki afetzedeler yararına oynanan maçta Spor Toto 2. Lig takımlarından Düzce Cam Düzcespor'u ağırladı.

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmayı, Can Durgut, Hakan Erkan, Batuhan Topçu hakem üçlüsü yönetti.

Oyuna ikinci yarıda giren Safa Kınalı, 54. dakikada attığı golle Dyorex Boluspor'u 1-0 öne geçirdi. Geri kalan dakikalarda gol kaydedilemeyen maçı ev sahibi ekip bu skorla kazandı.

Taraftarlar, müsabaka boyunca depremde zarar gören illerin isimlerini söyleyip, "En büyük Türkiye" tezahüratı yaptı.

Bu arada, karşılaşmanın 80. dakikasında iki takımın taraftarları, kulüp atkılarını satılması için saha kenarına attı. Görevliler tarafından toplanan atkıların satışından elde edilecek gelirin de afetzedelere gönderileceği aktarıldı.





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