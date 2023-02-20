Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük, Düzce ve Kocaeli'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Sakarya Barosunca nakdi yardım kampanyası kapsamında satın alınan sobalar, Türkiye Barolar Birliği koordinasyonunda deprem bölgelerine gönderildi.

- Bolu

Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı'nı ziyaret eden Vali Erkan Kılıç, gazetecilere, "hayır çarşısı"nda deprem bölgesinden gelen depremzedelerin, her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Kente gelen depremzedelerin kayıtlarının alınmasının ardından ihtiyaçlarının Bolu Valiliği Yardımlaşma Çarşısı'na iletildiğine işaret eden Kılıç, "Her bir aile için ihtiyaçları paketlenip, şu anda ikamet ettikleri konutlardaysa konutlara, akrabalarının yanında ya da yurdumuza götürülerek, kendilerine bizzat ihtiyaçları teslim ediliyor." diye konuştu.

Bolu halkına teşekkür eden Vali Kılıç, çarşıdaki ürünlerin hepsinin, vatandaşların verdiği ayni ve nakdi desteklerle alınan malzemelerden oluştuğunu, bağışlanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Kılıç, kente gelen depremzede sayısının 4 bin 300 olduğuna değinerek, yer konusunda sıkıntılarının olmadığını, her türlü barınma ihtiyaçlarının devlet tarafından ücret alınmadan karşılandığını belirtti.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların bağışladığı gıda kolisi, soba, hijyen malzemeleri, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme tırlarla depremden etkilenen illere gönderilmeye devam ediyor.

Bartın Valiliği koordinesinde hayırsever vatandaşlar ile iş insanlarının destekleriyle deprem bölgesine en acil ihtiyaçlardan olan 45 adet mobil tuvalet gönderildi.

Yine 293 çadır, 16 konteyner, 33 jeneratör, 1885 ton odun ve kömür ile 40 bin battaniyenin yanı sıra giyim malzemesi, gıda, hijyen paketi, çocuk bezi ve maması ile uyku tulumu, ocak ve tüp malzemesi gönderildi.

- Karabük

Karabük Valiliği koordinasyonundaki yardım kampanyaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, toplanan yardımların 268 araçla bölgeye gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık belediyeleri ile STK'ler ve esnaf da yardımları bölgeye ulaştırmayı sürdürüyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Antikkapı A.Ş'nin yemek ve ekmek tırını, depremin hemen ardından Kahramanmaraş'ta konuşlandıran belediye, daha sonra Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu afet çadırında da sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Deprem bölgesinde yüzbinlerce kişiye sıcak yemek, ekmek, çorba ve su ikramında bulunan Antikkapı, Defne'de oluşturulan çadır kentin yanında kalıcı mutfak kurdu.

Prefabrike mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken, 5 bin de kahvaltı servisi yapılacak. 575 metrekareye sahip kalıcı mutfakta, 5 aşçı ve 10 personel görev yapıyor.

- Gölcük'ten depremzedelere odun yardımı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden, depremzedelerin ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Hatay'a 1 kamyon odun ile 1 tır un gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından toplanan yardımları afetzedelere ulaştıran Gölcük halkı, depremzedelerin ısınmasına katkı sunmak için bölgeye odun gönderdi.

Halıdere Mahallesi'nde yaşayan yardımseverler tarafından hazırlanan yardımlar, Hatay'ın Defne ilçesine ulaştı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından karşılanan araçlardaki yardımlar, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

- Düzce

Düzce Belediyesi deprem bölgelerine yardım seferberliğini sürdürüyor.

Belediyenin, depremin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşlar için yaptığı tuvalet ve lavabolar, bölgeye sevk ediliyor.

Bir bebek bakım odası, 6 tuvalet, 4 duş ve 30 sobanın yüklendiği tır, bölgeye malzemeleri ulaştırmak için yola çıktı.

Akçakoca Belediyesi ile Uğurlu köyü koordinesinde deprem bölgesine 2 tır yakacak odun gönderildi. Yakacak odun yüklü 2 tır, Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile Uğurlu köyü sakinleri tarafından yapılan dua sonrası deprem bölgesine uğurlandı.

Yığılca Belediyesine ait iş makineleri, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin talebi doğrultusunda, belediyenin yol süpürme aracı, personeli ile birlikte bölgede hizmet veriyor.

Nurdağı bölgesinde çalışmalara devam eden ekipler, talep doğrultusunda deprem bölgeleri arasında geçiş yapacak.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin bir kısmı deprem bölgesinde hizmet veriyor. İhtiyaç ve talep doğrultusunda tüm araçlarımızı personelimizle birlikte deprem bölgesine göndermeyi hazır kıta bekliyoruz." ifadesini kullandı.



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