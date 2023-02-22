Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, uzun soluklu ve büyük hedeflerle sezon başında yola çıkılan Karafırtınalar'ın, ailevi sebepleri bulunduğunu ve kulübe faydalı olamayacağını belirterek, ayrılma talebini yönetim kurulana ilettiği ifade edildi.

Kulüp Başkanı Savaş Abak ve Karafırtınalar'ın yaptığı görüşmenin ardından teknik adamla yolların ayrılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, "Sait Karafırtınalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

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