Bolu'da kuş gribi toplantısı yapıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​BOLU (AA) - Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kuş gribi toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı Fahri Tetik başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili şube müdürü ve teknik personel katıldı.

İldeki kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan firmaların üretim müdürleri ve saha sorumlularına yönetmelik ve talimat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tetik, ülke ekonomisinde yüzde 30-35 üretim kapasitesiyle önemli yer tutan kanatlı sektörünün her gün daha da geliştiğini belirterek, önemli tehlikelerden biri olan kuş gribine karşı önlemleri güncel tutmanın gerekliliğine değindi.

Raportör veteriner hekim Mehmet Ok tarafından gerçekleştirilen sunumda, yönetmelik ve talimatlar hakkında detaylar aktarıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.