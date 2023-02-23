Bolu'da kuş gribi toplantısı yapıldı

BOLU (AA) - Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kuş gribi toplantısı gerçekleştirildi.
İl Müdür Yardımcısı Fahri Tetik başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili şube müdürü ve teknik personel katıldı.
İldeki kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan firmaların üretim müdürleri ve saha sorumlularına yönetmelik ve talimat hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tetik, ülke ekonomisinde yüzde 30-35 üretim kapasitesiyle önemli yer tutan kanatlı sektörünün her gün daha da geliştiğini belirterek, önemli tehlikelerden biri olan kuş gribine karşı önlemleri güncel tutmanın gerekliliğine değindi.
Raportör veteriner hekim Mehmet Ok tarafından gerçekleştirilen sunumda, yönetmelik ve talimatlar hakkında detaylar aktarıldı.