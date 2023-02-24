İzzet Baysal Vakfı, Bolu'ya otonom kontrollü kalp masajı cihazları bağışladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu İzzet Baysal Vakfı, 3 adet otonom kontrollü kalp masajı (CPR) cihazı bağışladı.

Bolu Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İzzet Baysal Vakfı arasındaki protokolün imza töreni öncesi konuşan Vali Erkan Kılıç, Vakfı'n kente yıllardır büyük eserler kazandırdığını belirtti.

Vali Kılıç, Vakfı'n, eğitim, sağlık, kültür ve birçok alanda yatırımlar kazandırmaya devam ettiğini anlatarak, "Bugün otomatik kalp masajı yapan 3 adet cihazın sağlık kurumlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.

Şu anda 2 CPR cihazı bulunduğunu aktaran Vali Kılıç, böylece ilçelerden ile nakillerde veya iller arası nakillerde ambulansta hastalara son teknolojiye uygun hizmet sağlanacağını aktardı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol bu bağışla il genelindeki CPR cihazı sayısının 5’e çıktığını kaydetti.

Bu cihazla, kalp durmalarında veya kalp masajı gerektiren vakalarda doktorların cihaza talimat vererek etkili kalp masajı yaptığına değinen Demirkol, "İnşallah bu cihaz şifaya vesile olur. Göynük ve Gerede ilçelerimizde de hizmet verecek cihaz, merkeze nakil olan hastalarda da kullanılacak. İzzet Baysal Vakfı'na teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplam maliyeti 1 milyon lira olan cihazların protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.