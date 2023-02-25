Bolu'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

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BOLU (AA) - Bolu'da bir otomobilin bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

16 Şubat'ta, C.Y. idaresindeki 14 AU 949 plakalı otomobil, Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi'nde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Berat S'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı hakimlikçe denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





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