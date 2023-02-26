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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'dan deprem bölgelerine 511 araç yardım ulaştırıldı

AA

Bolu'dan deprem bölgelerine 511 araç yardım ulaştırıldı

BOLU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Bolu'dan 511 araç yardım gönderildi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında deprem bölgelerine 2 bin 589 personel, 227 iş makinası, 480 araç gitti. Ayni yardımlar kapsamında da 302 tır, 162 kamyon ve 47 diğer araçlara yüklenen malzemeler bölgeye ulaştırıldı.

Ayrıca afetzedelerin konaklama ihtiyacı için 780 çadır ve 290 konteyner gönderildi.

Bu arada yaşadıkları kentlerden ayrılmak zorunda kalan 5 bin 698 kişi, Bolu'daki KYK yurtları, kamu misafirhaneleri, oteller ve pansiyonların yanı sıra yakınlarının yanında ve kiralanan evlerde kalıyor.

Öte yandan çalışmalar kapsamında 1185 haneye psikolojik destek verilirdi.




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