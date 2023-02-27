Bolu'da çiftçilere 52,5 milyon lira mazot, gübre ve yem desteği sağlandı

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BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca Bolu'daki çiftçilere 52,5 milyon lira mazot, gübre ve yem desteği verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından üreticilerin maliyetlerine katkı sağlanması ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yapılan destekler devam ediyor.



Bu kapsamda 2022 yılı mazot ve gübre ile yem bitkileri için verilecek 52,5 milyon lira destek ödemesi, üreticilerin banka hesaplarına 24 Şubat itibarıyla yatırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, mazot gübre desteği kapsamında 9 bin 436 üreticiye 47, yem bitkileri desteği kapsamında 3 bin 25 çiftçiye 5,5 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.



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