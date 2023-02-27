Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BOLU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Bolu'dan destekler ulaştırılmaya devam ediyor.



Afetlerden etkilenen 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması için Bolu Valiliği koordinesinde yardım çalışmaları yürütülüyor.



Bu kapsamda Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Merkez, Gerede, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinden gönüllü 2 kuaför ile 8 berber Hatay'a gitti.



Öte yandan, yardımseverlerin desteğiyle toplanan ve tıra yüklenen 25 ton un, iki gün önce Osmaniye'ye gönderildi.



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