GÜNCELLEME - Bolu'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

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BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince belirlenen adreslere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan M.Y.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.H.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.





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