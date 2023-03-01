Bolu'da fahiş kira artışına karşı denetim yapılıyor

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin geldiği Bolu'da, konut kiralama bedellerinde fahiş artışa karşı denetim başlatıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yaşayan birçok kişi, hayatlarını sürdürmek için başka illere göç etti. Bu kapsamda Bolu'ya da gerek Bolu Valiliği ve AFAD koordinesine gerekse kendi imkanları ile çok sayıda depremzede geldi.

Depremzedelerin bazıları geçici konaklama için kamu kurumlarına ve belirlenen diğer alanlara yerleştirilirken, bazıları ise kendi olanaklarıyla barınma ihtiyacını karşılamak istedi.

Kentte yaşamak isteyen depremzedeler, emlak ofisleri ile internet platformları üzerinden kiralık ev ilanlarını takip etmeye başladı.

Depremzedelerin fahiş kira artışıyla karşılaşmaması için Bolu Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından denetim başlatıldı.

Denetim ekipleri, kentte bulunan emlak ofislerinde daha önceden kiraya verilen daire fiyatları ile yeni kira ilanlarını karşılaştırıyor.

Gerek kira sözleşmeleri gerekse de komisyon faturaları üzerinden yapılan fiyat karşılaştırmalarında fahiş kira artışı uyguladığı belirlenen emlak ofisi ve ev sahipleri hakkında idari işlem başlatılıyor.

Bolu'da emlakçılık yapan Emrah Şener, gazetecilere, depremden sonra ev sahiplerinin kiralarda artış taleplerinin olduğunu söyledi.

Kiraları artırmak isteyen ev sahipleriyle çalışmak istemediklerini belirten Şener, "Talepler çok fazla oldu. Taleplerden dolayı fiyatlar yükseldi. Öğrenciler gitti. Dairelerimiz boşaldı. Fiyatlar yükseldi. Ev sahipleri yeni dairelerin kira oranlarını yakalamaya çalışıyorlar. Bu şekilde fiyat yükseltmek isteyenlerle biz çalışmamızı durdurduk. Eski fiyat üzerinden çalışmaya devam etmek istediğimizi söyledik." diye konuştu.

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