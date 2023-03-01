Bolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

BOLU (AA) - Bolu'dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

Valilik koordinesinde deprem bölgesine şu ana kadar 555 tır ve kamyonla 1 milyon 56 bin 666 su, 285 bin 312 koli gıda, 74 bin 289 koli giysi, 18 bin 330 koli bebek maması, 14 bin 470 çift bot, 13 bin 358 koli hijyen seti ve 12 bin 34 koli battaniye gönderildi.

Afetin ardından kente gelen 5 bin 955 depremzedeye de gıda ve giyim yardımları yapılıyor.



Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmaların süreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.