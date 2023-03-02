Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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BOLU (AA) - Bolu ve Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Bolu ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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