Bolu İHH ekibi Hatay'da hüznü ve sevinci bir arada yaşadı

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BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Bolu İHH ekipleri, Hatay'da 20 kişinin kurtarılmasını sağladı.

İHH Bolu Şubesinden 11 kişilik gönüllü ekip, depremlerden sonra AFAD koordinasyonunda Hatay'a gitti.

Diğer ekiplerle arama kurtarma çalışması yürüten gönüllüler, enkazdan 18 kişiyi sağ çıkarırken 2 kişiyi de yıkılmak üzere olan binalardan tahliye etti.

Enkaz altından kurtarılan her can için sevinen ekipler, depremin yıkımı ve can kayıpları karşısında üzüntü yaşadı.

- "Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor"

İHH Bolu Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Akyüz, AA muhabirine, deprem haberini alır almaz 2 araçla yola çıktıklarını ve zorlu bir yolculuğun ardından önce Tarsus'a, ardından Hatay'a ulaştıklarını söyledi.

AFAD koordinasyonunda arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiklerini belirten Akyüz, çalışmalardan bahsetti.

Zor şartlarda çalıştıklarını anlatan Akyüz, "Deprem bölgesinde kaldığımız 5 günlük süre içinde 18'i enkazdan çıkarma, 2'si de tahliye etmek üzere 20 kişiyi enkazdan çıkararak sağlık ekipleri ve ailelerine teslim ettik." dedi.

Operasyon planlama sorumlusu Barış Şahan da yaklaşık 2,5 yıldır aldıkları eğitimler ve çalışmaları sonucunda deprem bölgesindeki görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Şahan, bölgede vahim bir tabloyla karşılaştıklarını, ellerinden geldiği kadar müdahalelerini yaptıklarını dile getirerek, "Acı ama bizlere kurtardığımız her canın sevincini yaşatan değişik bir olaydı." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma ekibi görevlisi Fatih Mat ise hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ne konuşsak ne söylesek boş." dedi.

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