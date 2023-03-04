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Bolu'dan kısa kısa

AA

Bolu'dan kısa kısa

BOLU (AA) - Göynük Kaymakamlığı tarafından kadınlara yönelik kurs açılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim okuma, iğne oyası, şiş ve tığ ile oyuncak bebek yapımı, tığ örgü çanta yapımı, giyim ve yağlı boya resim yapma kursları düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, kurslara başvuracak vatandaşların 3-6 yaş aralığındaki çocukları için kreş imkanı da sağlanacağı ifade edildi.

- Göynük'te "Cami Gençlik Buluşması" düzenlendi

Göynük Müftülüğü tarafından her hafta farklı bir camide gerçekleştirilen "Cami Gençlik Buluşmaları", bu hafta Dedeler Köyü Camisi ve Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde yapıldı.

Yatsı namazının ardından düzenlenen programlarda Göynük Müftüsü Erkan Aksu Dedeler Köyü Camisi'nde, vaiz Ahmet Erdemli'nin ise Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde sohbet gerçekleştirdi.

- Gerede'ye gelen depremzede çocuklar için etkinlik yapıldı

Gerede Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle ilçeye gelen çocuklar için çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, depremzede çocukların, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü öğretmenler tarafından hazırlanan oyun ve etkinlik alanlarında vakit geçirmelerinin sağlandığı belirtildi.

Depremzede çocuklara yönelik rehabilitasyon ve uyum çalışmalarının farklı etkinliklerle devam edeceği kaydedildi.

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