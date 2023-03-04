Bolu'ya gelen depremzedeler Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi

Osmaniye'de gösteri, toplantı ve yürüyüşler 17 Mart'a kadar yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Bolu'ya getirilerek yurtlarda misafir edilen afetzedeler için Gölcük Tabiat Parkı'na gezi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Gölköy Yurdu'nda konaklayan yaklaşık 200 afetzedenin depremin etkisinden uzaklaşması için etkinlik gerçekleştirildi.

Bolu Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında depremzedeler, Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na götürüldü.

Depremzedeler, tabiat parkında yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

Bazı depremzedeler göl çevresinde bulunan iskelelerde hatıra fotoğrafı çekerken, bazıları ise ücretsiz faydalandıkları golf araçlarıyla gölün etrafında tur attı.

Depremzede Erkan Bulut ailesiyle yurtta kaldıklarını belirterek, "Bolu'ya 2 hafta önce geldik. Son depremde evimiz yıkıldı. Kendimizi burada bulduk." diye konuştu.

Gölcük'e ilk defa geldiklerini aktaran Bulut, hem kendisinin hem de ailesinin tabiat parkını sevdiğini anlattı.

Depremzede 14 yaşındaki Abdusselam Selo da depremde az hasar alan evlerine giremedikleri için Bolu'ya geldiklerini ifade ederek, Gölcük'e düzenlenen geziyle depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaştıklarını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.