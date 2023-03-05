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Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

AA

Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal vefatının 23. yılında kabri başında anıldı

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurucusu, kente eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran iş insanı İzzet Baysal, vefatının 23. yılında anıldı.

İzzet Baysal Vakfı aracılığıyla kente eğitim, sağlık ve sosyal tesisler olmak üzere bugüne kadar 146 eser kazandıran Baysal için üniversitede bulunan mezarında anma töreni düzenlendi.

Vali Erkan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, ülkenin bugünlerde yaşadığı acı ve felaketi derinden hissettiklerini belirtti.

Dünya tarihinde ender görülen afetlerle karşı karşıya kalındığını vurgulayan Kılıç, "Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüz binlerce vatandaşımız yaralandı. Bunun yanında ülkemiz milyarlarca lira maddi kayıpla karşı karşıya kaldı." dedi.

Vali Kılıç, İzzet Baysal isminin önemine dikkati çekerek, "Bolu'nun her sokağında, her konuşma ortamında hemen hemen her zaman gördüğümüz çok hayırsever bir iş insanı. Hayırsever vatandaşımız. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Kente gelenlerin Baysal'ın yardımseverliğinin daha çok farkına vardığını anlatan Kılıç, eğitim, kültür, sağlık ve sanattaki ilerlemede İzzet Baysal ve vakfının çok büyük katkılarının olduğunu sözlerine ekledi.

Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun Kur'an tilaveti ve duaların ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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