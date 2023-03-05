Bolu ve Kocaeli'den deprem bölgesine yardım

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BOLU (AA) - Bolu ve Koceli'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Bolu Valiliği ve Mengen Kaymakamlığı koordinesinde, muhtarlar, din görevlileri, öğretmenler, esnaf ve vatandaşlarında katkısı ile 24 seyyar tuvalet ve 70 soba tırlarla yola çıktı.

Afetzedelerin su ihtiyacının karşılanması için de sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 2 tır içme suyu, Hatay'a hareket etti.

Bu arada kentten deprem bölgesine bugüne kadar 2 bin 912 personel, 240 iş makinası, 505 araç, 334 tır, 191 kamyon 51 diğer araç, 780 çadır ve 316 konteyner gönderildi.

- Kocaeli

Koceli'nin Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Tavşantepe bölgesinde Kocaeli Ticaret Odası tarafından oluşturulan çadır kente park inşa ediyor.

Oyun gruplarının yer alacağı alanda zemin düzenlemesi yapılırken, parka "Kardeşlik Parkı" ismi verildi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) öğretmenleri ve kursiyerleri, hazırladıkları kışlık giyecekler ile uyku tulumlarını deprem bölgesine gönderdi.





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