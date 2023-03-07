Bolu Valiliğinden engelli depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye

BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Bolu'ya gelen engelli depremzede kardeşlere Bolu Valiliği akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da bulunan evleri hasar gören bedensel engelli Ramazan (48) ve Ufuk Çuğlan (39), Bolu'ya geldi.

Evleri ağır hasarlı olduğu için tekerlekli sandalyelerini alamadan Malatya'dan ayrılmak zorunda kalan engelli kardeşler, Bolu Valiliği koordinesinde kentte misafir ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince depremzedelerin sağlık kontrolleri esnasında engelli kardeşlerin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu belirlenerek durum yetkililere bildirildi.

Çuğlan kardeşlerin mağdur olduğunu öğrenen Bolu Valisi Erkan Kılıç, engelli depremzedelere akülü tekerlekli sandalye temin edilmesini sağladı.

Akülü tekerlekli sandalyeler Vali Kılıç tarafından Ramazan ve Ufuk Çuğlan'a teslim edildi.

- "Devletimizin yaptığı çalışmaları önemsiyoruz"

Vali Kılıç, depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için görev yaptıklarını söyledi.

Ramazan Çuğlan da akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Çuğlan, depremin ardından aile bireylerinin farklı yerlere gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kardeşimle Bolu'ya geldik. O da depremden ciddi anlamda etkilendi. Kardeşim bugün hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile hayata daha da bağlanacak ve büyük ihtimalle rutin hayatına dönüş için bu çok güzel olacak. Bizler her şey için çok teşekkür ediyoruz; Bolu'ya, Vali'mize."



Çuğlan, engelli bireylerin depremden diğer insanlara göre daha çok etkilendiğini ifade ederek, "Deprem bölgesindeki bütün engellilerin hayatı gerçekten zorlaştı. Bu anlamda devletimizin yaptığı çalışmaları bizler çok önemsiyoruz. Her şey için de teşekkür ediyoruz. Engelliler için özel konteyner kentlerin, ulaşılabilirliği artırılmış kentlerin de ortaya çıkarılmasını talep etmek istiyorum." diye konuştu.

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