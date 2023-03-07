Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

BOLU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Bolu'dan bugüne kadar 591 araç ayni yardım gönderildi.
Felaketin ardından Valilik koordinesinde yardım çalışmalarına başlandı.
Deprem bölgelerinde şu ana kadar 2 bin 981 personel, 240 iş makinesi ve 508 araç görev alırken, tır ve kamyondan oluşan 591 araçlık ayni yardım afetzedelere ulaştırıldı.
Bölgeden kentte 6 bin 315 depremzede geldi, 1489 haneye ise psikososyal destek verildi.
Ayrıca 780 çadır ve 330 konteyner depremden etkilenen illere gönderildi.