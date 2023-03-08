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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor seri galibiyet peşinde

AA

Boluspor seri galibiyet peşinde

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, seri galibiyetlerle hedefledikleri yere ulaşacaklarını söyledi.

Ligde 35 puanla 8. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, ligin 26. haftasında 11 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Bilazer, idman öncesi gazetecilere, takımın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Bilazer, takımın gücüne inandığını ifade ederek, "Umarım arzuladığımız, hedeflediğimiz noktaya seri galibiyetlerle ulaşırız." dedi.

Ligin zorluklarına işaret eden Bilazer, "Her maç çok zor çünkü bu ligde her şey olabilir hem yukarısı hem de aşağısıyla alakalı. Zihinsel odağımızın ve gücümüzün yüksek olması lazım. Zorluklarla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Zihinsel odağımızı maçın tamamına yaymak zorundayız." diye konuştu.

Bilazer, Boluspor'un Süper Ligde olduğu yılları hatırladığını dile getirerek, "Boluspor'un bu hedefi tekrar yakalaması için burada doğru bir ortam var. Bu ortamla birlikte bu büyüme sürecine yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bu sene olur. Çok uzak değiliz. Ortam da çok müsait. Boluspor'un yakın bir süreçte bu hedefine ulaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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