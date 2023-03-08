Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor

AA

Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında fay hattı üzerinde yer aldığı tespit edilen yapıların yıkımları gerçekleştiriliyor.

Gerede Belediyesince muhtemel depremlerde yıkımların önüne geçmek amacıyla 2012'de başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinden geçen fay hatları üzerinde bulunan apartman, iş yeri ve kamu binalarının yıkımları yapılıyor.

Mağduriyet yaşanmaması için ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlara kira desteği verilen ilçede belirlenen alana, TOKİ iş birliğinde 3 bloktan oluşan 55 daireli toplu konut ve 9 iş yerinin inşası da sürüyor.

- "Fay hattı bilimsel ve resmi olarak belirlendi"

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, gazetecilere, şehri yöneten insanlar olarak afetlere karşı tedbir almanın asli görevleri olduğunu belirtti.

İlçede 1944 yılında yaşanan depremde 4 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Allar, Hatay Kırıkhan'ın da Gerede gibi fay hattı üzerinde kaldığına değinerek "Hatta ilçemizin ortasından geçiyor. Bizde maksimum kat sayısı zemin artı 4. Oralarda 8, 10, 12 katlı binalar gördüm. Yapı stokunun da çok eski olduğunu gördük." dedi.

Allar, ilçedeki kentsel dönüşümün 2012'de başlatıldığını aktararak, "2014'te göreve geldiğimizde Bakanlığa müracaat ettik. Buranın riskli alan ilanını gerçekleştirdik. Öncelikle yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda yerinde dönüşüm ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki alanların boşaltılması noktasında çalışma başlattık." diye konuştu.

İlçede "mikro bölgeleme" çalışması yaptıklarını bildiren Allar, "Şehrin tamamındaki fay hatlarının belirlenmesi noktasında bilimsel çalışmaları yaptık. İlçemizi ikiye bölen fay hattı bilimsel ve resmi olarak belirlendi." şeklinde konuştu.

Allar, felaketlerde binaların insanları öldürdüğünü net şekilde görebildiklerine dikkati çekerek projeyle, iş yerleri de dahil toplamda 1030 civarında bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- "Gerekirse kat azaltma noktasında tereddüt etmeyiz"

Aynı hızla fay hattının güney kısmındaki alanları da boşalttıklarını aktaran Allar, "Kuzey bölümün yıkımı şu anda yapılıyor. İlerleyen günlerde güney bölümünün de yapılacak. Gerede olarak bu dönüşüm çalışmasına asrın felaketi yaşanmadan önce başladık. Bu iş, bugünün meselesi değil. Burada emek var. Yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Allar, halihazırdaki çalışmalarda 130 binanın yıkıldığını aktararak "400 civarında bağımsız bölümün yıkımı gerçekleşti. Bundan sonra 350 civarında binanın yıkımı yapılacak. Yıkım işini nisan sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Yıkılan alanların yerine zemin artı 4 kat binalar inşa edilecek. Bunun üstüne çıkmamız mümkün değil. Hatta ilerleyen dönemde gerekirse kat azaltma noktasında tereddüt etmeyiz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen ...
Boluspor seri galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Boluspor seri galibiyet peşinde
Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Bolu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Bolu Valiliğinden engelli depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Bolu Valiliğinden engelli depremzede kardeşlere akülü ...
Amatör futbol maçı sonrası kavga
YEREL HABERLER Amatör futbol maçı sonrası kavga
Bolu Dağı'nda karla karışık yağmur ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda karla karışık yağmur ve sis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar ve sis

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.