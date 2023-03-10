Bolu'dan kısa kısa

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde deprem bölgesindeki çocuklar için başlatılan "Oyuncaklar Acılarımıza Merhem Olsun" projesi kapsamında yardımlar toplanmaya başladı.



Yeniçağa Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bolu Şubesi işbirliğiyle "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla "Çocukların Yüzü Gülsün" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda ilçede yaşayan çocuklar, oyuncak, kırtasiye malzemesi, akıl ve bilim oyun setleri ile masal ve hikaye kitapları topladı.

Nene Hatun Anaokulunda mart sonuna kadar sürecek kampanya doğrultusunda 2 bin oyuncak ile eğitim ve oyun setleri toplanması hedefleniyor. Bu yardım malzemeleri, daha sonra deprem bölgesine ulaştırılacak.

- Mengen'deki misafir depremzedeler ilçe sakinleriyle tanıştı

Mengen Kaymakamlığınca ilçede misafir edilen depremzedeler ile ilçe sakinlerinin tanışıp kaynaşmaları amacıyla etkinlik düzenlendi.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen etkinliğe, Kaymakam Ekrem Ender Ergün, depremzedeler, daire ve kurum amirleri ile ilçe sakinleri katıldı.

Programda Türk milletine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ergün, depremzedeleri evlerinde gibi rahat hissettirebilmek için tüm kamu kurumları ve hayırseverlerle ellerinden ne geliyorsa fazlasını yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "İlçemiz ilçeniz, evimiz evinizdir. Acılarınızı paylaşıyoruz, yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.



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