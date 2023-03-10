Bolu'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'dan kısa kısa

AA

Bolu'dan kısa kısa

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde deprem bölgesindeki çocuklar için başlatılan "Oyuncaklar Acılarımıza Merhem Olsun" projesi kapsamında yardımlar toplanmaya başladı.

Yeniçağa Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bolu Şubesi işbirliğiyle "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla "Çocukların Yüzü Gülsün" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda ilçede yaşayan çocuklar, oyuncak, kırtasiye malzemesi, akıl ve bilim oyun setleri ile masal ve hikaye kitapları topladı.

Nene Hatun Anaokulunda mart sonuna kadar sürecek kampanya doğrultusunda 2 bin oyuncak ile eğitim ve oyun setleri toplanması hedefleniyor. Bu yardım malzemeleri, daha sonra deprem bölgesine ulaştırılacak.

- Mengen'deki misafir depremzedeler ilçe sakinleriyle tanıştı

Mengen Kaymakamlığınca ilçede misafir edilen depremzedeler ile ilçe sakinlerinin tanışıp kaynaşmaları amacıyla etkinlik düzenlendi.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen etkinliğe, Kaymakam Ekrem Ender Ergün, depremzedeler, daire ve kurum amirleri ile ilçe sakinleri katıldı.

Programda Türk milletine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ergün, depremzedeleri evlerinde gibi rahat hissettirebilmek için tüm kamu kurumları ve hayırseverlerle ellerinden ne geliyorsa fazlasını yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "İlçemiz ilçeniz, evimiz evinizdir. Acılarınızı paylaşıyoruz, yaralarımızı hep birlikte saracağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Son savunmasında 'taciz' iddiasında bulundu, indirimsiz müebbet aldı
YEREL HABERLER Son savunmasında 'taciz' iddiasında bulundu, ...
Yeniçağa'da traktörden düşen kişi yaralndı
YEREL HABERLER Yeniçağa'da traktörden düşen kişi yaralndı
"Depremzede çocuklara yaklaşımda merhamet ve acıma duygusu ayırt edilmeli" önerisi
YEREL HABERLER "Depremzede çocuklara yaklaşımda merhamet ve acıma ...
Yunanistan'dan gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Bolu'dan deprem bölgesine ulaştırılacak
YEREL HABERLER Yunanistan'dan gönderilen 5 tır yardım malzemesi, ...
Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen ...
Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen ...
Boluspor seri galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Boluspor seri galibiyet peşinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.