Bolu'da yapı denetim ve beton laboratuvar firmaları bilgilendirildi

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BOLU (AA) - Bolu Valiliğinde, yapı denetim ve beton laboratuvar firmaları temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Vali Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki yapıların durumu ile yapı stoklarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Vali Kılıç, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını vurgulayarak, "Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Herkes seferber olmuş durumda. Biz de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolu'nun da deprem riski taşıyan bir il olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bizlere de 'Nasıl çalışmalar var?' şeklinde sorular soruyor. Sizleri toplamamızın amacı, Bolu'da hangi durumdayız, neler yapılması gerekiyor noktasında kamuoyunu bilgilendirmek. Özellikle deprem ve diğer afet türleriyle ilgili İl Afet Riski Azaltma Planları'mız var. Gerekli planlar yapıldı ve paydaşlarla paylaşıldı. Bütün kurumlara afet anında kimin ne yapacağını anlatan raporları gönderdik. Sizlerin de bu planlardan haberdar olmanızı istedik."





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