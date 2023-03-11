Anadolu Otoyolu'nda cip ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nda cip ile çarpışıp devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Hayrettin K. idaresindeki 34 DG 2406 plakalı otomobil, otoyulun Bolu kesimindeki Çaydurt Dinlenme Tesisi yakınlarında Ethem Y. yönetimindeki 34 GBD 360 plakalı cip ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilip ters dönen otomobilde sıkışan Havva K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Havva K. ile kazada yaralanan sürücü Hayrettin K, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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